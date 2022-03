Si ayer te levantaste temprano para arrancar tu domingo de fútbol viendo al PSG, es imposible que no te hayas sorprendido con la reacción del Parque de los Príncipes con Lionel Messi. Cada vez que tocó una pelota bajaron silbidos y abucheos para el 30, muy señalado tras la eliminación ante el Real Madrid. Esto despertó muchas opiniones y, por sobre todas las cosas, enojo en Argentina.

En nuestras tierras no cayó para nada bien lo sucedido en la capital francesa. Periodistas, jugadores e hinchas se expresaron sobre lo sucedido y el que no quiso quedarse atrás fue Marcelo Gallardo. Tras la goleada de River, el DT fue consultado y dejó una clara respuesta.

"En el fútbol nada llama la atención. Nada. Tampoco nos hagamos, nosotros lo maltratamos bastante a Messi también. Ahora no nos hagamos los patriotas. Porque he escuchado a mucha gente indignada pero nosotros lo maltratamos bastante antes de que renunciara a la Selección (2016) y que después gracias a Dios se arrepintió", expresó el entrenador del Millonario, que agregó: "Tengamos memoria".

Tras la comparación, el Muñeco puntualizó con los actos de los franceses: "Entiendo que en otros lugares vivan el fútbol de diferente manera y, si tienen que reprobar, reprueban de esa manera. Yo no lo comparto, para nada. No lo comparto para nada. Pero no me sorprende que pasen estas cosas".