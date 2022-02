River no se da por vencido y continúa insistiendo por Taty Castellanos. Ahora, recibió una contundente respuesta del New York City tras mejorar su primera oferta.

La nueva oferta de River por Castellanos y la contundente respuesta del New York City

Después de armar un equipo repleto de estrellas, River no se retira del mercado de pases. El Millonario, que ya cuenta con Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Juan Fernando Quintero, Andrés Herrera y Esequiel Barco, ahora va por Valentín Castellanos, el referente del New York City.

"Sería lindo ir, tendría más vidriera para ir a la Selección. Un grande como River, y más con Gallardo, sería algo bueno", declaró Taty en Radio Mitre y todos en Núñez comenzaron a soñar. Aunque claro, los números de Estados Unidos son muy distintos y River recibió una contundente respuesta tras mejorar su primera oferta.

La contundente respuesta del New York City ante la última oferta de River

Según informó La Página Millonaria, el equipo argentino ofertó 4 millones de dólares para comprar el 50% del pase del delantero y en un plazo de tres años comprar el 50% restante por 5 millones de dólares. ¿Qué dijeron los estadounidenses?

Aunque los números son altos para el fútbol argentino y no están lejos de lo pretendido por New York City, los plazos que plantearon Brito y compañía no convencen al dueño del pase de Castellanos. Las negociaciones continuarán y todo parece indicar que en cuestión de días habrá un acuerdo. Ambas partes deberán ceder, pero la elección del futbolista será clave.