Para matar la espera del próximo Boca - River que se llevará a cabo este domingo en La Bombonera, los entrenadores de ambos equipos hoy jugaron su "partido" especial ante los micrófonos. Sucedió que, cuando Marcelo Gallardo ya tenía programada su palabra para el mediodía, Hugo Ibarra decidió repentinamente hablar ante los medios en el predio de Ezeiza y ambos dejaron declaraciones interesantes en simultáneo.

En lo que respecta al Muñeco, la primera consulta hacia el DT fue por la formación que pondrá en La Ribera este fin de semana. Sin embargo, el de Merlo no quiso dar el XI y explicó los motivos. "Me gusta esconder el equipo y no darlo, muy pocas veces lo di. No quiero ocultar nada, simplemente no quiero darle muchas precisiones al rival, que además pueden cambiar dependiendo de quién juegue y quien no por características", señaló.

Luego, cuando le recordaron el historial favorable que tiene el propio entrenador visitando la cancha de Boca, Gallardo dejó una picante frase que resume lo que fueron las últimos partidos de River en terreno azul y oro. "En estos partidos, más allá de haber vivido otros en el pasado, van cambiando las etapas. Hoy nos muestra de una manera distinta, porque hay otros jugadores que van a ser de la partida y nosotros nos sentimos bien, nos sentimos cómodos yendo a la cancha de Boca, nos estimula ir a su cancha y jugar contra su público", soltó. Muestra de carácter.

Sobre el regreso de los hinchas, el Muñeco fue claro. "También sabemos que es un partido que hace tiempo que no se juega con público. La última vez fue hace bastante. Estamos con ganas de jugar el partido, con el deseo de ir a imponernos y eso es lo que siento, lo que estimula y lo que veo en mis jugadores para encarar este partido como hay que hacerlo, con decisión", concluyó. Sin dudas, unas declaraciones que motivarán tanto a los propios como a los ajenos.