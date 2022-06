Mientras River puja por hacerse de delanteros de jerarquía, la particular situación de Lucas Beltrán no deja de ser una de las prioridades a pocos días de la reanudación de la CONMEBOL Libertadores. Colón no tiene intención de interrumpir el préstamo antes del 30 de junio y continúa firme con su postura de anotarlo en la lista del certamen continental. ¿Se destraba?

La respuesta continúa siendo negativa para La Banda. Hace algunos días se deslizó la posibilidad de que el Millonario tuviera el "gesto" de comprarle al Sabalero el 50% de la ficha que aún mantiene de Alex Vigo, pero desde Núñez rápidamente descartaron la opción y quieren quedarse con Beltrán sin tener que poner dinero encima.

Mientras los clubes pujan por tenerlo para la Copa, el propio delantero también hizo su parte. Lucas Beltrán habría abandonado la provincia de Santa Fe a horas del partido entre el conjunto de Julio César Falcioni contra Lanús en La Fortaleza, cita de la cual no participa por aquejar una lesión desde hace algunos días.

El plan en River es anotarlo en la lista para la Libertadores, misma determinación que llevará adelante Colón. Quien deberá decidir al respecto será la propia CONMEBOL a partir del 30 de junio, lo cual generará que el club que se quede con el delantero abone una multa por la inscripción tardía para la competencia internacional. Mientras tanto, Beltrán no se pondrá ninguna camiseta en las dos semanas que le quedan al mes.