Francia eliminó a Argentina en el fútbol de los Juegos Olímpicos y, pese a las diferencias en la importancia entre torneos, se tomó revancha de la final del Mundial. Los galos jugaron con el cuchillo entre los dientes, provocaron, celebraron en la cara de los rivales y, como si faltara algo, también hicieron lo suyo en las redes sociales.

Fue el autor del único gol del partido Jean-Philippe Mateta, quien se despachó con un posteo con una cargada para los argentinos. En un conjunto de fotos que compartió en Instagram, la última es del momento en el que Loic Badé celebra un duelo ganado en la cara de Lucas Beltrán.

Aquella situación se produjo luego de un cuerpo a cuerpo donde el francés logró derribar al ex-River y conseguir un saque de arco a su favor. El futbolista albiceleste no reaccionó debido a que ya le habían mostrado la tarjeta amarilla cuando estaba en el banco de suplentes.

El enojo de Henry con sus jugadores

Fue el propio DT de Francia quien le dio un tirón de orejas público a sus dirigidos por lo sucedido luego del pitazo final. “Al final lo que pasó no estoy de acuerdo. Mi jugador (Enzo Millot) tuvo una tarjeta roja y eso no lo acepto. No debe pasar. Al final no queríamos hacer eso, pero no podía controlar lo que pasó. Fui a estrechar la mano del técnico y cuando me giré pasó lo que pasó. Para nosotros es muy importante llegar a la semi e intentar pasar ante Egipto”, declaró en TyC Sports.

Y aclaró: “No fue una revancha (de Qatar 2022). Ese fue el equipo A. No quiero entrar en ese debate. Al final hemos visto un partido de cuartos de verdad. Se parecía de un lado y del otro lado. Fue muy difícil. Hemos ganado, pero no me gustó lo que pasó al final con mi jugador”.

Nicolás Otamendi arremetió contra los jugadores franceses

En diálogo con TyC Sports, el capitán del seleccionado argentino, apuntó contra la actitud de Badé, quien festejó en la cara de los hinchas: “Me da mucha bronca que los jugadores que fueron a donde estaba la gente y familiares, donde estaban ellos. Había uno que no sé ni cómo se llama, que si tiene ganas de festejar que venga donde estábamos nosotros y lo resolvemos ahí hablando lo que tenemos que hablar. Me da bronca que festejen donde estaban los chicos y familiares, es la bronca que me da”.