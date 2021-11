Fuerte advertencia de Gallardo a Julián Álvarez: "No hay que tener ningún cambio en el comportamiento"

Julián Álvarez es cosa seria. El delantero de River está atravesando un enorme momento y sus goles ya cotizan en euros. Claramente, está en la órbita de los mejores clubes del mundo, y en las últimas semanas, se confirmó que Juventus hará un gran desembolso de dinero.

Pero a Marcelo Gallardo no le preocupa mucho el hecho de que el Araña pudiera marcharse, ya que sabe que por el nivel que tiene el cordobés, durará poco en el fútbol argentino. Lo que sí tiene en vilo al técnico de River es un posible cambio de actitud del atacante de 21 años.

"Hay que acompañarlo como corresponde. Primero, no hay que tener ningún tipo de cambio en cuanto a los comportamientos si él no los tiene, si él no tiene cambios en su manera de ser y de entrenarse hay que acompañarlo como hasta ahora. Si vemos situaciones diferentes en su comportamiento o en su entorno tendríamos la necesidad de acompañarlo de otra manera", expresó Gallardo en conferencia de prensa y dejó en clara su postura de cómo se deberá llevar a cabo la posible partida de Álvarez.

Para Gallardo es fundamental el rol de la familia y del entorno del jugador. Por eso mismo, ruega porque en Álvarez no haya ningún tipo de bache respecto a una posible venta millonaria. Y fue más que sincero con sus halagos hacia la joven estrella de River: "Está muy centrado, es un chico que no se sube a esa vorágine de elogios y todo lo que se dice de él. Lo interpreta de buena manera, genera buenos estímulos que se sienta importante en un equipo que funciona y mantiene la humildad de todos estos años. Es difícil porque uno escucha, le llega, pero él es muy serio, en su esencia, muy profesional y tiene una muy buena familia", remarcó.