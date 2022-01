River ya sabe cuándo y contra quién debutará en la Copa de la Liga, pero también cuándo disputará el Superclásico frente a Boca, donde volverá a ser local. Más allá del fixture, los dirigentes continúan trabajando en el mercado de pases, donde una importante figura podría armar las valijas.

Como si fuera poco, en el Millonario quieren hacer un nuevo intento para quedarse con una figura y así darle mayores satisfacciones a Marcelo Gallardo. Además, hubo un buen augurio por el futuro de Julián Álvarez.

Fixture de River en la Copa de la Liga

River descubrió cuál será el camino que deberá recorrer en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional 2022. Integrará la Zona A, junto a Talleres, San Lorenzo, Defensa y Justicia, Sarmiento, Banfield, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, Racing, Unión, Atlético Tucumán, Newell's, Patronato y Platense.

El debut será ante Unión, en Santa Fe. Y al igual que en 2021, el Superclásico se jugará en el estadio Antonio V. Liberti y será en la fecha 7, estipulado para el domingo 20 de marzo.

River va por una figura que se encuentra en Estados Unidos

Uno de los apuntados por el Millonario para este mercado de pases confesó haber sido contactado por el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

"Un colaborador de Gallardo se comunicó conmigo. Jugar en River y tener a Gallardo de DT no se puede descartar. Obviamente le dije que sí", expresó Valentín Castellanos. Además, en diálogo con TyC Sports, fue más que contundente: "A este River no se le puede decir que no, pero no depende de mí", señaló.

¿Quién se quedó con la 23 de Ponzio?

El legendario dorsal del ídolo del Millonario no quedará vacante y ya se confirmó quién será su nuevo dueño.

Dentro de las fotos que publicó River del primer día de pretemporada, se pudo observar que Emanuel Mammana usará el número que antes utilizaba Ponzio.

Finalmente, ¿River se lleva a Fabricio Bustos?

Desde Independiente no descartan que Fabricio Bustos pueda terminar emigrando en este mercado rumbo a River, por lo que desde el Millonario reflotaron las ilusiones por él.

El periodista Nicolás Brusco, que cubre para ESPN la actualidad de Independiente, afirmó que la novela por el lateral cordobés aún no tiene final. "Hablando con gente de su entorno, me dicen que la partida de Bustos a River no hay que darla como 100% caída. Habrá una charla más esta semana", exclamó el cronista, quien además añadió: "Por decisión dirigencial, no será tenido en cuenta en Independiente, aún no aparecieron ofertas desde el exterior. Por eso, intentarán reflotar lo de River esta semana".

Uno menos: el gigante de Europa que se bajó por Julián Álvarez

Fernando Hidalgo, representante de la Araña, estuvo en negociaciones con un conjunto italiano que si bien afirman que se acercó bastante, no llega a pagar la cláusula y se despide del argentino.

El empresario visitó en los últimos días a Nicolas Burdisso para conocer la propuesta de la Fiorentina, ya que el ex Boca es el Director Deportivo del elenco de Firenze, y fueron los de la escuadra violeta quienes desistieron de adquirir a Álvarez.

Jorge Carrascal tiene varias propuestas para marcharse de River

Los dirigentes de River se enteraron de que el colombiano está en la órbita de un equipo europeo, pero también hay interesados de Sudamérica.

El sitio fichajes.net aseveró que Jorge Carrascal está en los planes de Sampdoria, sin embargo Nacional de Montevideo quiere incorporarlo a préstamo para reforzarse de cara a la Copa Libertadores.