Pocos no estarán de acuerdo con la afirmación que indica que Boca fue superior a River en casi todas las facetas del juego, desde lo futbolístico hasta lo actitudinal. Es por eso que Marcelo Gallardo tendrá que tomar cartas en el asunto si quiere que su equipo se reponga de la derrota en el Superclásico y levante el ánimo para pelear la Liga Profesional hasta la última fecha.

Los nombres seguramente no serán los mismos que salieron de titulares en La Bombonera, en un movimiento táctico atípico del Muñeco durante todo el 2022, pero el rendimiento de algunos futbolistas en la cancha del Xeneize seguramente le darán indicios al DT para no volver a repetir errores y el hincha del Millonario se lo marcó a través de redes sociales.

Entre tantas menciones al Superclásico, el evento deportivo más visto del mes en Argentina, Esequiel Barco se ubicó entre las tendencias de Twitter debido a la fuerte crítica del público riverplatense a través de las redes sociales. El ex Independiente ingresó en el entretiempo, ya que Gallardo confió en él para poder romper a la defensa rival, pero hizo poco y nada para cambiar el trámite del cotejo.

El reclamo a Barco no es nuevo en Núñez, sino casi una constante desde que comenzó el segundo semestre del 2022. El proveniente del Atlanta United llegó con gran expectativa en el primer mercado de pases del 2022, pero hasta ahora no ha conseguido afianzarse en el equipo titular y no participa directamente en un gol de River desde junio, cuando le marcó a Unión; desde allí pasaron 11 encuentros sin tantos ni asistencias. Un problema para el Muñeco.

Críticas para Barco en redes