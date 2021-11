Se acerca diciembre y se viene la definición sobre el futuro de Marcelo Gallardo. El director técnico aún no confirmó si seguirá en River o se irá del club después de siete años. ¿Tiene futuro en Europa?

Nicolás Burdisso, exdirector deportivo de Boca, trabaja desde hace varios meses en la Fiorentina de Italia. Y cree que el "Muñeco" tiene opciones para trabajar en el Viejo Continente. "Gallardo es un punto de referencia para toda Europa porque lo siguen hace mucho. Ahora puedo decirlo, estoy en un lugar neutro", dijo.

De todas maneras, el exfutbolista explicó por qué no sería raro que Gallardo siga en River. "Lo digo de manera imparcial y asumiendo que me gusta el fútbol que propone: no va a dejar River para ir a ponerse en discusión en un Barcelona que hoy es el cuarto o quinto equipo de España", expuso en una charla con el Diario La Nación.

"Entendería que eso sería muy inteligente de su parte. Sería la manera justa de razonar. Ahora, hay proyectos y proyectos: ¿colonizar o conquistar? Hay jugadores, técnicos y proyectos para cada cosa", manifestó Burdisso.