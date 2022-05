En los alrededores del Monumental, de a poco, comienzan a mirar de reojo al mercado de pases. Claro, los dirigentes de River saben bien que deberán adquirir futbolistas de jerarquía para que Marcelo Gallardo pueda ir detrás del sueño copero, como así también para buscar el próximo certamen local.

Desde hace mucho tiempo, los hinchas suelen expresarse a través de las redes sociales y solicitan el retorno de varios jugadores que dejaron un grato recuerdo tras su paso por el Millonario. Y a pesar de que su vínculo actual lo alejaría de un segundo ciclo, se encargó de ilusionar a todos.

"Hablo con mi familia y me dan muchas ganas de volver cuando veo partidos y esas cosas… También es cierto que ahora tengo una familia, y a mis hijos, y así cambian mucho las cosas, pero sí, cuando lo hablo me dan ganas de volver", manifestó Roberto Pereyra, quien se encuentra en Udinese, donde posee un contrato hasta mediados de junio del próximo año, y está en la órbita de varios equipos europeos.

A sus 31 años, el Tucu ya conoce lo que es jugar en la Selección Argentina, como así también en la Premier League y en la liga italiana. Pero si bien no analizó sus posibles destinos, fue muy claro: "Por ahora no tengo nada mirado, pero si tengo que volver a Argentina me volvería a River, si no me quedo por acá por Europa", indicó en diálogo con Diario AS.