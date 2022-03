El 2022 tiene a Marcelo Gallardo contando con uno de sus mejores planteles de su ciclo. Desde su llegada a River en 2014, es difícil encontrar una nómina con tantas figuras como la de esta temporada. Sin embargo, el equipo sufrió algunas bajas que no estaban en los planes.

Entre tantos deseos cumplidos de parte de Jorge Brito, hubo algunas negociaciones que no lograron tener un final feliz. Por un lado están los casos de Valentín Castellanos y Fabricio Bustos, pero también hay otros como el de Carlos Auzqui, que decidió irse a Europa luego de que el Muñeco le diera a entender que lo iba a tener en cuenta.

Lo que pocos sabían era que puertas adentro la historia fue más confusa de lo que parece, y así lo dio a entender el jugador en diálogo con Fútbol Continental: "Fue todo muy raro lo que pasó en River. Si bien yo estaba en el plantel, hacía los trabajos físicos a la par del resto pero con pelota trabajaba aparte con Ferreira. Desde un principio no nos iban a tener en cuenta. Fueron dos semanas duras. Correr solo afuera no es fácil, pero así es el fútbol, sabía que se podía dar".

"De un día para otro Marcelo me hizo hacer reducido con los chicos que iban a jugar contra Platense. Yo siempre me entrené de la mejor manera, estaba en River... Tenía que estar preparado. Me dio a entender que iba a tener oportunidades", agregó el ex-Talleres, que sumó minutos en aquel amistoso ante el Calamar. "Me movió el piso", aseguró el delantero sobre el gesto del Muñeco, aunque luego decidió marcharse.

"Lo encaré a Gallardo y le dije que estaba esta posibilidad de emigrar a Europa. Le comenté que el 16 de marzo cumplía 31 años, que no tenía pasaporte y que era una buena oportunidad. Y si bien también se me pasaba por la cabeza quedarme, quizás en junio no me iba a llegar otra oportunidad. Creo que Gallardo me entendió, no puso ni una traba. Brito también se portó muy bien, trató de pedir algo coherente en la negociación y después se dio todo", explicó sobre su salida.