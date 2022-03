Luego del descanso generado gracias a las Eliminatorias Sudamericanas, River se prepara para visitar a un complicado Defensa y Justicia, en la octava fecha de la Copa de la Liga. Pese a que solo unos días después debutará por la Copa Libertadores, Marcelo Gallardo piensa poner el mejor equipo posible, para lo cual recibió una gran noticia.

Trabajando con casi todo el plantel a disposición, Gallardo prepara al equipo con la incertidumbre de lo que pueda pasar con Juan Fernando Quintero en las Eliminatorias. El colombiano, quien demostró un buen nivel ingresando desde el banco, presentó algunas dolencias con su Selección y es duda en el duelo clave ante Venezuela.

Sin saber el grado de lesión que Quintero pueda tener, debido a que Colombia no informó si está o no disponible, Gallardo descartaría la posibilidad de incluir al 10 en el once titular y mantendría a Santiago Simon por el costado derecho como lo viene haciendo desde hace tiempo.

Igualmente, para Gallardo no son todas pálidas ya que mientras aguarda por Quintero pudo contar con el regreso de Esequiel Barco a la normalidad de los entrenamientos. Durante la mañana de este martes, el ex Independiente estuvo junto a sus compañeros y no presentó síntomas de dolor.

Luego de lo que fue su salida anticipada en el Superclásico ante Boca, a Barco se le diagnosticó una fatiga muscular que lo marginó del amistoso ante Huracán y su presencia el próximo sábado era una incógnita. Sin embargo, la clara mejoría física que demostró lo mantendría dentro del once.