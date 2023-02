El próximo domingo desde las 19.15, por la tercera fecha de la Liga Profesional, River se enfrenta como local a Argentinos Juniors, en lo que será el debut de Martín Demichelis en el Monumental, con más de 83mil hinchas presentes.

Para este partido, el entrenador de River tiene pensado hacer por lo menos una modificación en el equipo titular, debido a que podría ingresar Leandro González Pires en lugar de Enzo Díaz, pensando en el juego áereo de los de Gabriel Milito, encabezado por su centrodelantero, Gabriel Ávalos.

En la conferencia de prensa previa al partido, Martín Demichelis habló con respecto al partido, en donde dejó un indicio de que podía hacer un cambio en la ofensiva: "No hay que confundir el camino. La derrota saca lo peor, hay que estar calmo. No me gusta hacer cambios en la derrota. Pero no significa que no habrá cambios", comenzó.

Y especificó que los que podrían ingresar son Esequiel Barco o Franco Alfonso, ya que "Argentinos propone el 1 contra 1 y pienso en poner a los más desequilibrantes". Además, agrega que "Barco es el jugador más desequilibrante del plantel". Quien podría salir, es José Paradela, moviendo a Solari por la banda derecha, para que el ex Independiente juegue recostado a la izquierda.