Quedan minutos para que ruede la pelota en el primer Boca - River del 2022 en La Bombonera y la expectativa por conocer el planteo y los jugadores que formarán parte del parado táctico inicial fue creciendo con el transcurso de la semana, mientras que Hugo Ibarra y Marcelo Gallardo no dieron precisiones en sus respectivas conferencias de prensa.

Con el último entrenamiento del sábado, donde el Xeneize repitió el equipo del ensayo del viernes, el local no dio vueltas con el misterio para confirmar su XI. Sin embargo, desde Núñez no dieron ningún detalle y no fue hasta una hora antes del partido que el Muñeco le comunicó al plantel quiénes iban a jugar desde el arranque.

Para sorpresa de propios y ajenos, Gallardo volverá a utilizar un esquema de cinco defensores en un Superclásico tal como lo hizo en el partido de ida de la final de la Copa Libertadores 2018. De aquel día solo dos repetirán titularidad: Milton Casco y Javier Pinola iniciarán junto a Andrés Herrera, Emanuel Mammana y Paulo Díaz.

En el mediocampo también hay novedades. Junto a Enzo Pérez y Nicolás De La Cruz estará ni más ni menos que el colombiano Juanfer Quintero, que será titular por primera vez en La Bombonera e intentará aprovechar el gran voto de confianza que le entregó su DT para este domingo tan especial.

Por último, y por ello no menos importante, el jugador que llegó entre algodones irá desde el arranque: Pablo Solari estaba en duda, pero hará dupla ofensiva con Matías Suárez. Gallardo decidió no optar por sus referencias de área, como Lucas Beltrán y Miguel Borja, apostando a un juego más de llegadores. Se nos viene un partidazo.