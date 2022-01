Dentro del movido y exitoso mercado de pases que viene haciendo River para el próximo año, uno de los grandes objetivos era cerrar la contratación de Fabricio Bustos. El Millonario protagonizó una intensa negociación con Independiente para contratarlo y estaba todo encaminado para que el lateral sea refuerzo para Marcelo Gallardo.

Las conversaciones de club a club duraron varias semanas. El marcador de punta termina su contrato con el club de Avellaneda en junio y el traspaso a Núñez era beneficioso para las tres partes. Sorpresivamente, el pase se cayó a último momento.

Según informó Germán García Grova, Bustos tomó la decisión de quedarse en Independiente y desestimar la oferta del Millonario. El jugador quiere quedar libre en junio para poder irse con el pase en su poder, pero ahora el Rojo analiza no utilizarlo por estos seis meses que le quedan.

De esta manera, hay un final triste para los dos clubes. El lateral no jugaría por medio año, el Rojo no concretará la venta y perderá a un jugador clave sin recibir dinero a cambio, mientras que River no podrá contratar a uno de sus grandes objetivos. La decisión del jugador la tomó apoyándose en su agente Nazareno Marcollese.