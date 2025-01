Los tres mejores futbolistas de la historia, según Ricardo Bochini

A 37 años de su retiro profesional, el nombre de Ricardo Bochini sigue transmitiéndose a las nuevas generaciones futboleras como el de uno de los jugadores más talentosos nacidos en suelo argentino, que además rinde homenaje al puesto del enganche clásico que muchos recuerdan con nostalgia por su ausencia en los nuevos sistemas de juego.

No necesitó para lograr esa trascendencia jugar a nivel de clubes con otra camiseta que no fuera la de Independiente, defendiéndola desde 1972 hasta 1991 y ayudando al club a vivir tiempos dorados, conquistando cuatro veces la Copa Libertadores, dos veces la Intercontinental y 13 títulos total.

También fue campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México de 1986, aunque a la sombra de un extraordinario Diego Armando Maradona que más de una vez confesó haberlo tenido como ídolo en sus inicios.

Todavía muy ligado a Independiente y en una entrevista que concedió al youtuber Ezzequiel, el propio Ricardo Bochini fue más que una voz autorizada para referirse a los mejores futbolistas de la historia y dejó claro que para él, que no necesitó jugar en Europa para ser leyenda, no hay mejor fútbol que el sudamericano. “¿Los tres mejores jugadores que vi? Pelé, Maradona y Messi“, dijo El Bocha por orden de aparición y conformando una terna que casi no admite discusión entre los futboleros.

El mejor en su rubro

Del podio que Ricardo Bochini no tuvo ninguna intención de hacerse a un lado fue del de los mejores enganches en la historia del fútbol argentino. Por el contrario, se ubicó en la cima. “Riquelme y otro que me gustaba mucho era Aimar. ¿El restante? Yo. Voy adelante de los dos”, dijo.

Las mejores hinchadas del fútbol argentino, según Bochini

Consultado por Ezzequiel por las mejores hinchadas del fútbol argentino, Bochino sorprendió al dejar algo relegada a la del club al que dedicó toda su carrera, aunque sin excluirlo de ese podio. “La de Boca, la de River y vamos a poner a Independiente en tercer lugar“, expresó.

Sí fue más que generoso con El Rojo al situarlo entre los mejores equipos de fútbol que hubo en la historia a nivel mundial. “Real Madrid, Bayern Múnich e Independiente”, sugirió.