Más allá de haberse quedado sin el gran objetivo del 2022, el semestre de River recién empieza y Marcelo Gallardo tiene algunas cuestiones por resolver. La más importante es ver cómo reemplazará a Julián Álvarez, que ya se fue a Inglaterra para sumarse al Manchester City.

Después de que Luis Suárez reconociera que estuvo muy cerca de llegar y sabiendo que lo de Miguel Borja se enfría cada vez más, dentro del club empiezan a mirar otros horizontes. En ESPN F10, Nicolás Distasio reveló que hay otro centrodelantero con chances de ponerse la banda roja.

Se trata de Juan Martín Lucero, ex-Independiente y Vélez que actualmente está en Colo-Colo. "Me llega por parte del entorno del futbolista una posibilidad de interés de River. Desde el club me dijeron que no es tan así, pero a mí el nombre me llega con fuerza. Desde el entorno dicen que se avanzó entre ayer y hoy", explicó el periodista.

El Gato enfrentó a River en la presente edición de la Copa Libertadores jugando para el equipo chileno. De hecho, en el partido que ambos equipos disputaron en Chile, Lucero fue el autor del gol del equipo local. ¿Llegará a Núñez?