Las negociaciones van cambiando día a día y los futbolistas, hasta que no estampan la firma en su nuevo contrato, no saben dónde continuarán con su carrera. Y así viene sucediendo con Facundo Farías, la gran joyita del fútbol argentino que, por el momento, está en Colón pero también sonó en River y Boca.

En más de una oportunidad, el representante del jugador explicó que había operaciones encaminadas con los dos clubes más grandes del país, pero hasta ahora quedaron estancadas. Y, como si fuera poco, en las últimas horas apareció la posibilidad de que otro grande argentino se lo birle al Xeneize o al Millonario.

Martín Sendoa, representante de Facundo Farías, aseveró que "la gente no entendió mi mensaje, yo no quiero que mi pibe se maree y por eso nos quedamos tranquilos en Colón, después si viene River o Boca o una sorpresa, mejor". Y si bien confirmó al continuidad en el Sabalero, no descartó la posibilidad de que se marche a otro de los equipos grandes de la Liga Profesional: "No me llamaron de River ni de Boca, pero si de uno de los tres grandes de Argentina. No te puedo decir quién es porque me tienen que modificar la oferta y yo lo digo", indicó en diálogo con Crack Deportivo (FM Concepto 95.5). Y ante la consulta de si fue Eduardo Domínguez quien lo solicitó para Independiente, el agente se mostró misterioso y no quiso revelar el equipo que busca a la joya santafesina.

Además, Sendoa se refirió al futuro de Farías, y explicó que "nosotros nos fijamos en donde puede jugar. En Boca le puede costar, su característica es más para River y en el tercer equipo que apareció puede ser titular". Y también subrayó que "Colón lo quiere vender por completo y yo lo tengo que respetar porque el jugador pertenece a Colón. Yo no hablo con dirigentes porque no quiero cometer errores. Me matan en las redes pero yo quiero cuidar al jugador". ¿Dónde jugará el juvenil?