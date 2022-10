No será ayudante de Demichelis: el inesperado rol que tendrá Lux en River

Pasan los días y la posibilidad de que Martín Demichelis se transforme en el nuevo director técnico de River toma cada vez más fuerza. El actual entrenador del Bayern Múnich II cuenta con muchas de las características que la dirigencia y Enzo Francescoli exigen para reemplazar a Marcelo Gallardo. Habrá que esperar unos días para ver si se termina cerrando.

Desde un primer momento se supo de la intención del club de que Javier Pinola y Germán Lux formen parte del grupo de trabajo del nuevo DT. Si bien el defensor aún no confirmó si se retirará o jugará un tiempo más, está todo dado para que el ex arquero vuelva a trabajar en la institución. Sin embargo, no será en el rol que todos creen.

Se venía hablando de que Poroto iba a ser uno de los ayudantes de Demichelis. Sin embargo, según reveló el periodista Nicolás Distasio, sería el entrenador de arqueros. "Es una persona muy respetada en el vestuario. Gallardo tiene a Tato Montes y a César Zinelli. Acá los ayudantes serían Pinola y Gandolfi".

+ Qué falta para que llegue Demichelis

La decisión de que Micho se ponga el buzo está tomada y lo único que falta es ponerse de acuerdo con los números (no será difícil). Resta saber si será oficializado antes o después de los amistosos que disputará River, que serán los últimos de Gallardo en el banco.