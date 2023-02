La relación entre la gente de River y Daniel Passarella está completamente rota. Por ello, luego de que el Kaiser confirme que estará presente en el homenaje a los campeones del Mundo que organizó la dirigencia en el Monumental, varios aprovecharon la impunidad de las redes para insultarlo. Rápidamente, un ídolo del Millo salió a respaldarlo.

Soñando con el homenaje de este sábado, el Pato Fillol habló con DirecTV Sports. "Imaginarme el Monumental repleto como esa final del 78 hace que se me erice la piel. Encontrarme con compañeros del 78 es muy fuerte", comenzó el arquero. Y no dudó a la hora de mostrarle su apoyo a el ex Presidente del club de Núñez.

"Olvidemos cosas del pasado": el Pato Fillol respaldó la presencia de Passarella en el Monumental

Sin miedo a la crítica de los fanáticos, Fillol aseguró: "Palpito el abrazo con Daniel (Passarella) y que olvidemos cosas del pasado. Va a ser un momento muy lindo reencontrarme con él. Creo que vamos a dar un ejemplo en El Monumental". ¿La gente aplaudirá al Kaiser? A esperar...