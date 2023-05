Pablo Solari estuvo medio segundo más rápido de reacción que Agustín Sández para tocarle la pelota justo cuando este se disponía a rechazarla y caer en el área en una jugada que llevó al árbitro del Superclásico Darío Herrera a señalar un penal que algunos justifican y muchos otros no.

El desenlace es por demás conocido. Miguel Borja lo cambió por gol, Agustín Palavecino lo gritó a la cara de los jugadores del Xeneize, se armó una batalla con empujones, insultos, golpes e invitados especiales, Herrera repartió tarjetas rojas y el Millonario terminó celebrando un triunfo de gran importancia.

Posteriormente, desde AFA se decidió suspender por una fecha tanto a Darío Herrera como a Silvio Trucco, quien fue el máximo responsable del VAR. Esa determinación volvió a poner el foco sobre las decisiones arbitrales, siendo precisamente el penal que definió el Superclásico la más controversial.

Un protagonista que no se había expresado al respecto era precisamente Pablo Solari, quien tras el entrenamiento de este miércoles brindó su punto de vista en diálogo con TyC Sports: "Para mí fue penal, queda evidenciado en las reacciones de los jugadores de Boca. Cuando pasa esa jugada, Sández se agarra la cabeza. Obviamente fue penal y lo vieron hasta ellos". señaló.

Y agregó: "Obvio fue contacto, él no me ve, yo vengo desde atrás, y no toca la pelota. No hay mucha vuelta que darle. Supimos demostrar que tenemos carácter, estoy muy contento por el plantel y el hincha que se lo merecía".