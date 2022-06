Ante las complicaciones que surgieron en torno a su regreso a River, el delantero realizó una particular maniobra que hizo estallar de bronca a todo Colón y que enciende el final de la novela.

Pese a que la dirigencia se mueve buscando varios refuerzos para Gallardo, desde que finalizó la Copa de la Liga, hace aproximadamente tres semanas, en el mundo River uno de los temas centrales para todos es la vuelta de Lucas Beltrán. Una negociación que tuvo más malas que buenas y que ahora podría resolverse con una polémica decisión del delantero.

Cansado del tire y afloje que llevan las dirigencias de los clubes, el juvenil que pertenece al Millonario pero que estaba a préstamo hasta el 30 de junio en Colón decidió volverse a Buenos Aires en este lunes tras enviar una carta de renuncia al Sabalero que despertó el enojo del conjunto de Santa Fe.

Alegando que está sufriendo una afectación a su trabajo por la decisión de no utilizarlo más en la Liga Profesional y por anotarlo en la Copa Libertadores pese a que no podrá jugar más que la ida de los octavos, Beltrán rescindió su contrato de manera unilateral y ahora la incertidumbre es total.

Con una carta que llegó a las oficinas de Colón, de River, de agremiados y de la AFA, el jugador informa que rompe su contrato y ahora todo quedará en manos de la Asociación del Fútbol Argentino ya que deberá avalar, o no, el accionar del jugador de cara a la presentación de las listas del próximo sábado.

Si bien en el Millonario son positivos, debido a que off the record se habría filtrado que la acción de Beltrán es válida, el hecho de que la AFA no acepte el reclamo del jugador sería catastrófico para River ya que si Colón lo anota en la lista de la Libertadores no podrá jugar con los de la banda roja.