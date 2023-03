El 2023 de River arrancó con un objetivo en lo inmediato: vencer a Banfield para jugar la final del Trofeo de Campeones 2020. Después de cumplir con creces en Córdoba, el Millonario aguarda la programación de la Liga Profesional para disputar el choque definitorio contra Boca y fue ahí cuando se encendió la polémica en torno a las posibles fechas.

El primer disparo vino desde La Ribera, más precisamente desde el Consejo del Fútbol del Xeneize. "¿Ustedes le han preguntado a nuestro rival si quieren jugar esta final?", soltó molesto Mauricio "Chicho" Serna cuando se le consultó por el próximo Superclásico que definirá un nuevo campeón en el fútbol argentino.

Es por eso que, cuando Leonardo Ponzio se sentó para charlar con TyC Sports, la pregunta de Guido Glait fue prácticamente inevitable. El panelista consultó sobre la frase de Serna y las posibles fechas de la final del Trofeo de Campeones que debió definirse en 2020, a lo que el "León" contestó con altura.

"La pregunta y la respuesta son más de bar. No sé la fecha, cuando se juegue se irá a jugar, no hay ningún problema. El mundo River no habla de esa manera. Me están dando a entender que River decide cuándo jugar, lo ponen a River en un lugar superior y no me parece que vaya por ese lado", señaló recién incorporado a la Secretaría Técnica tras su retiro deportivo.

En principio, todavía no hay un acuerdo total para disputar el partido pendiente. Sin embargo, hoy se habla de que podría ser a principios de mayo y hasta podrían haber dos Superclásicos a esa altura del calendario, ya que también está programado el que debe jugarse por Liga Profesional el día 7 de dicho mes. A esperar una resolución oficial.