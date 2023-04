De cara al encuentro con el Lobo, el DT del Millonario publicó la lista de concentrados con la particularidad que el defensor lateral no estará disponible. Una decisión que ya tiene justificación.

¿Por qué Demichelis no convocó a Herrera? No estará ante Gimnasia y ya se conocen los motivos

Con la victoria de San Lorenzo sobre Boca, el equipo de Darío Insua quedó a un punto de River en la Liga Profesional de Fútbol y, por esto, desde el Millonario pondrán lo mejor que hay a disposición de Martín Demichelis para buscar superar a Gimnasia y así volver a sacar cuatro de distancia.

Con un equipo que parece encaminarse a que solo haya una duda en la cabeza del DT, Demichelis volvería a utilizar la línea defensiva que más resultado le dio pero con la particularidad de que los que rotaran serán las alternativas ya que Andrés Herrera, habitual reemplazo de Casco, no dará el presente.

Sin que el nombre del Yacaré aparezca en la lista de concentrados, desde el lado de los hinchas se comenzaron a elaborar teorías de porqué Herrera no estaría ni en el banco ante Gimnasia. Sin embargo, la razón por la que esto ocurre sería bastante sencilla ya que esto se dio simplemente para cuidar al defensor.

Si bien no jugó ante Huracán, el lateral habría sufrido un desgaste mayor ante The Strongest en Bolivia y, pensando en la posible rotación del equipo ante Newell's, La Página Millonaria confirmó que no estará en el banco ante el Lobo para descansar de cara al próximo domingo.

De esta manera, se comienza a especular con el equipo que jugará ante la Lepra en Rosario ya que el DT podría meter varios cambios debido a que en la semana próxima habrá fecha de Copa Libertadores. Encuentro en el cual River deberá imponerse para levantar la imagen post derrota en primera fecha.