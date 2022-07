Este domingo, River visitará a Huracán en Parque Patricios, y Marcelo Gallardo analiza el equipo que colocará. Pero en la práctica de fútbol no puso a un jugador que sería titular.

¿Precaución o preocupación? El motivo por el que Gallardo no usó a un jugador de River en la práctica

Después de lo que fue la preocupante actuación ante Vélez por la CONMEBOL Libertadores, en el mundo River comenzaron a trabajar en pos de revertir la imagen futbolística y conseguir un triunfo ante Huracán para continuar peleando la actual edición de la Liga Profesional.

Marcelo Gallardo tiene decidido colocar un equipo completamente alternativo, ya que a los habituales titulares los preservará para el choque crucial que se disputará el miércoles en el Monumental. Pero en la práctica de fútbol que realizó este viernes, sorprendió a todos con una ausencia que nadie esperaba.

A pesar de que recibió el alta médica y estuvo concentrado en el último encuentro del Millonario, Matías Suárez no fue utilizado por el Muñeco en los ensayos tácticos. El entrenador preservó de su integridad física debido a que no quiere sobreexigirlo, ya que el domingo volvería a ser titular, algo que no hace desde el pasado 14 de abril, en el triunfo por 2-0 ante Fortaleza.

Suárez ya está recuperado de lo que fue la distensión que lo mantuvo alejado de las canchas por más de dos meses. Pero como no tiene ritmo futbolístico, Gallardo le cuida el estado físico más que antes y hará hasta lo imposible para no volver a perderlo. ¿Este domingo regresará a las canchas?