Tuvo la oportunidad de llegar a Núñez para el segundo semestre de 2017, pero le dijo a Gallardo que no. Ahora asegura que no se arrepiente.

Para un futbolista, una oferta de River puede ser algo casi imposible de rechazar. Llegar a un club como el Millonario significa pelear torneos locales, internacionales, crecer como futbolista y revalorizarte para el exterior. Aún así, algunos eligen otros caminos.

En el transcurso del 2017, cuando el equipo dirigido por Marcelo Gallardo se preparaba para enfrentar a Lanús por las semifinales de la Copa Libertadores, el club tuvo un movido mercado de pases. Llegaron jugadores como Lux, Pinola, Scocco, entre otros. El otro apuntado en ese mercado fue Darío Cvitanich, pero rechazó la propuesta.

Es cierto que haber decidido quedarse en Banfield lo salvó de la frustración de haberse quedado afuera ante el Granate. Sin embargo, un año después podría haber formado parte del éxito más grande del club. Ayer, en diálogo con Equipo F de ESPN, habló de esa situación.

"En ese momento, irme de Banfield era en pleno torneo. Yo no lo veía así. A Marcelo le dije mi parecer. Siempre me preguntan si me arrepiento, pero era lo que quería en ese momento. Yo estaba bien en Banfield y tenía que irme en el medio del torneo. No lo quise hacer y no lo hice", expresó el ahora exfutbolista.