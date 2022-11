En el mundo River se están preparando para lo que serán los últimos dos partidos del equipo comandado por Marcelo Gallardo, donde se enfrentarán ante Colo-Colo y Real Betis. Luego de ello, los dirigentes oficializarán el arribo de Martín Demichelis, con quienes restan pequeños detalles para que tome las riendas del plantel.

A pesar de lo que respecta al arribo del próximo entrenador, los directivos de River estaban buscando poder concretar diversos arribos de jugadores que fueron campeones en la institución, sobre todo para jerarquizar diversas zonas del campo de juego. Pero en las últimas horas se conoció un detalle que pocos tenían en cuenta.

Durante la semana, algunas voces que cubren el día a día del Millonario sentenciaron que "la gente de River se permita soñar con la vuelta de Nacho Fernández. Tantearon y encontraron signos positivos que pueda volver. River lo esta trabajando en silencio". Si bien la ilusión de los fanáticos creció a pasos agigantados, tuvieron que olvidarse rápidamente.

El periodista Germán Balcarce fue claro al respecto, y manifestó que "aunque hay diálogo frecuente con Ignacio Fernández y sus representantes para saber su situación cotidiana, hoy es inviable que regrese". Además, añadió que "Atlético Mineiro le debe dinero a River por el pase, pero está al día con Nacho, cuyo contrato rige hasta el 31 de diciembre de 2023". De esta manera, recién el retorno del nacido en la ciudad de Castelli recién podría darse a fines del próximo año.

A pesar de la negativa que surgió, en los alrededores del Monumental no pierden las esperanzas de volver a ver a Nacho Fernández con la banda roja cruzando el pecho. Incluso, fue el propio futbolista quien manifestó sus ganas: "Sin dudas que volvería. El tema es que en ese momento hay que ver quien está de técnico, si me quiere o no me quiere y si yo estoy bien física y mentalmente para volver. Es un lugar que a mi me encantó, disfruté y fue muy feliz", exclamó en febrero pasado. Y el mediocampista de Atlético Mineiro añadió: "En este momento sería muy difícil. Yo me fui hace un año, pero por ahí cuando termine mi contrato acá, que voy a tener 34 años, lo pensaría". ¿Volverá?