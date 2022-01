Una vez finalizado el partido entre River y Platense en el Estadio Monumental, Marcelo Gallardo se encargó de dejar bien en claro que pese a los seis refuerzos que llegaron el Millonario no se retiraba del mercado de pases. Un indicio que termina de convertirse en certeza solo unas horas más tarde.

Si bien las negociaciones con el jugador ya tienen varios días, en el transcurso de este domingo se empezó a correr el rumor del acuerdo total entre los equipos que terminaría de sentenciar la negociación ya que el jugador le reconoció a la dirigencia del su equipo que veía con buenos ojos emigrar al Millonario.

De esta manera, y según pudo confirmar el periodista Hernán Castillo, Marcelo Andrés Herrera dejaría San Lorenzo para sumarse a River y pelear un puesto en el lateral derecho junto a Robert Rojas. Una transferencia que se terminaría de cerrar en un monto aproximado de tres millones de dólares.

Con pasado en las Selecciones juveniles de Argentina, disputó los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el lateral derecho de 23 años disputó un total de 30 partidos con la camiseta de San Lorenzo y anotó cuatro goles. Demostrando así, el poder ofensivo que convenció a Marcelo Gallardo de quererlo en River.

Vale destacar que con el pase de Herrera al caer, se terminará de coordinar el préstamo del joven Alex Vigo a Independiente por un año y con opción de compra. Si bien el ex Colón no termina de convencer al técnico, Gallardo no quería que se marche antes de terminar las negociaciones por Herrera.