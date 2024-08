La salida de Gonzalo Montiel le trajo varios dolores de cabeza a River. Cachete dejó Núñez a mediados de 2021 y se pensaba que su reemplazante sería Alex Vigo, quien había llegado al club a principios de año para que el cambio no sea tan brusco. El ex Colón nunca se logró afianzar y, por tal motivo, a comienzos de 2022 llegó Andrés Herrera al Millonario para ocupar el lugar que había quedado sin dueño desde la salida de Montiel, una pieza clave para el equipo de Gallardo.

La realidad es que Herrera no logró establecerse ni con Gallardo ni tampoco con Demichelis. Si bien ambos le dieron sus oportunidades, el Yacaré nunca pudo sostener un rendimiento parejo, alternaba partidos correctos con otros muy malos y no es casualidad que en los últimos tiempos hayan pasado por ese lateral derecho una cantidad importante de jugadores, inclusive algunos que no sienten al puesto, como es el caso de Santiago Simón.

Herrera, campeón en su nuevo equipo

A comienzos de 2024 llegó Agustín Sant´Anna para reforzar el puesto y seis meses más tarde lo hizo Fabricio Bustos. Antes del arribo del Tractor, Herrera sabía que iba a tener pocas oportunidades y por eso decidió emigrar. El Yacaré se fue a préstamo por un año a Columbus Crew de la MLS y el pasado domingo ganó su primer título allí: la Leagues Cup, aquella competición que en 2023 ganó Lionel Messi con Inter Miami. Un torneo que dura un mes y tiene a los equipos de la MLS con los mexicanos en zonas de tres para luego pasar a las etapas de eliminación directa.

Andrés Herrera. (Foto: @ColumbusCrew).

El equipo de Andrés Herrera no jugó la fase de grupos ya que llegó como campeón de la MLS y disputó directamente desde los 16avos de final, instancia en la que dejó en el camino a Sporting KC, en octavos derrotó al Inter Miami -sin Lionel Messi- en cuartos a New York City, en semifinales a Philadelphia y en la final a LAFC, mismo equipo al que le ganó la final de la MLS en 2023. Cabe destacar que el correntino no sumó minutos en el torneo y que fue al banco en cuatro encuentros.