El traspaso de Tomás Pochettino desde el Austin hacia River es uno de los que más morbo despertó en este mercado de pases. El volante hizo inferiores en Boca y hasta llegó a sumar minutos en Primera División, pero el Millonario le abrió las puertas y no dudó en aprovechar la oportunidad.

"Desde 2016 que me fui a Defensa y Justicia que Boca no se interesó en mí. No tenía oportunidades. Se lesionaban dos o tres jugadores y ni siquiera me llamaban para concentrar", explicó en ESPN F12 sobre su paso por el Xeneize. De todas formas, aclaró: "Me tomé bien la salida. Quería jugar y tener roce de primera división".

Instantes después, al volante le hicieron una pregunta más que comprometedora: "¿De qué equipo sos?", consultó Luciana Rubinska. Él, sin ningún tipo de pudor, contestó: "De chico siempre fui de Atlético de Rafaela. Yo soy de ahí. Iba a la cancha siempre, mi viejo y mi hermano me llevaban a la platea. Jugué ahí hasta los 9 años".

De todas formas, la reciente incorporación de River hizo una importante aclaración sobre su pasión por la Crema: "Después, con el paso de los años, se va perdiendo un poco el fanatismo".