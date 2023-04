Jorge Brito, presidente de River, tomó contacto con D Sports Radio para hablar de la actualidad futbolística de la institución y el mercado de pases fue uno de los temas principales, pese a que todavía el semestre está en plena competencia.

El proyecto para la próxima ventana de transferencias está claro: desde Núñez quieren convencer a distintos exfutbolistas del club, además del reconocido hincha del Millo Nico Otamendi, para que puedan llegar en julio en condición de libres. En esa lista están Lanzini, Ramiro Funes Mori, Tucu Pereyra y más...

"Lo que veo hoy con la economía que tenemos, con el cambio que tenemos, es muy difícil, te diría imposible tener un jugador que está hoy en la selección y pagarle lo mismo que cobra afuera. Es una obviedad. Tan bien debo reconocerte que hay muchos jugadores ex River o no ex River que piensan en River para su retorno a la Argentina", sentenció el mandatario.

Sin embargo, la mayor sorpresa de la entrevista estuvo relacionada a ¡Lionel Messi! Cuando el tópico pasaba por las diferencias económicas del fútbol europeo y el sudamericano, Brito se animó a soñar con la posible llegada de Leo a La Banda.

"Mi sueño es Messi, obvio. No es algo que lo vea posible ni que lo hablemos. Hay que ser soñador. Se trata de no decir y hacer. Nosotros soñamos igual que los hinchas, pero la diferencia nuestra con los hinchas es que nuestro límite para soñar es lo posible sin poner en riesgo la economía del club", confesó el presidente del Millonario. Difícil... pero, ¿imposible?

Qué dijo Messi de jugar en el Monumental

Hace algunos días, Brito reveló detalles de la charla que tuvo con Leo tras el amistoso entre Argentina y Panamá. Allí, la Pulga le habría expresado su conformidad con el estadio de River: "Leo estaba asombrado a lo que es el Monumental, al césped, a la cercanía de las tribunas. Para nosotros es un gran orgullo". En Núñez ya se animan a soñar.