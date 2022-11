Tras el cierre de temporada y la elección de Martín Demichelis como nuevo entrenador de River, la dirigencia del club enfocó sus esfuerzos en los jugadores que continuarán en el plantel durante el 2023 y quienes podrían reforzar al mismo para afianzar algunas zonas en particular.

Entre todos los nombres que ya comienzan a barajar, el que aparece con mayor fuerza en el horizonte del Millonario es un hijo de la casa: Matías Kranevitter. Sin embargo, su arribo no sería tan sencillo como se esperaba y en Nuñez ya tomaron una decisión en cuanto al futuro del volante central.

Pese a que no tuvo mucha acción en su arribo al Monterrey de México, el último torneo disputado cambió el panorama y ahora los Rayados no quieren desprenderse del volante. Una inversión que River aún no está dispuesto a realizar y por eso Kranevitter solo tendría un camino: convencerlos de salir libre.

Con un contrato que se extiende hasta diciembre del 2023, según la información de Juan Cortese, en River le habrían comunicado a Matías Kranevitter que deberá salir sin costo del conjunto mexicano para llegar al Millonario en el próximo mercado de pases. Caso contrario, las partes deberán esperar a junio del próximo año o a comienzos del 2024.

El presente de Kranevitter en Monterrey

Tras seis títulos alcanzados en el Millonario (5 durante el ciclo Gallardo), Matías Kranevitter tuvo un 2022 en donde fue de menos a más y se terminó ganando un lugar en Monterrey. Durante el Torneo Apertura, el volante central disputó 17 de los 21 partidos del equipo en los cuales fue titular en 10 de estos.