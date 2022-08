La información comenzó casi como un rumor y lentamente fue tomando forma. El periodista Pablo Ladaga, en Radio 10, reveló un supuesto cruce que tuvieron Enzo Pérez y Franco Armani con el entrenador de River, Marcelo Gallardo, quien habría maltratado a Lucas Beltrán en el entretiempo del último duelo ante Arsenal en Sarandí.



"Van al vestuario y el técnico de River se dirige a Beltrán, y le recrimina ciertas cuestiones que tenían que ver con lo futbolístico. Aparentemente, el modo, el tono, la forma no fue la mejor. El que interviene, y acá está la cuestión, es el mendocino Enzo Pérez. Se levanta, lo mira al entrenador, a Marcelo Gallardo y le dice: 'Perdón, esto no. La falta de respeto, no. El respeto ante todo. Cuidado'. Se le acerca Armani al jugador, a Enzo Pérez y le dice: 'Yo tampoco lo aguanto más, después del Mundial me voy. Para mí es ciclo terminado'", había contado Ladaga en su relato.

Lo cierto es que luego otros medios también se hicieron eco de la información y se sumaron a la supuesta crisis en el vestuario de River, algo que los hinchas del Millonario eligieron no creer y repudiaron en las redes.

Y si bien desde River eligieron desestimar cualquier tipo de rumor y no hubo pronunciación al respecto,En horas de la noche del martes, mientras la información seguía viralizándose, el Twitter oficial de River cambió su foto de portada y decidió poner una imagen en la que están precisamente Gallardo, Enzo Pérez y Armani.

Una imagen vale más que mil palabras. Y por eso en el Millonario eligieron desestimar cualquier tipo de rumor de crisis con un cambio que no necesitó explicación. Haya paz.