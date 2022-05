River logró recientemente su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional y tiene puntaje perfecto en la CONMEBOL Libertadores, por lo que todo indica que el equipo de Marcelo Gallardo apuntará a todos los frentes a partir del próximo semestre. Sin embargo, en Núñez ya cuentan con la noticia de que Julián Álvarez se marcha en junio y tendrán que poner manos a la obra para conseguir a su reemplazante.

No es ninguna novedad decir que la Secretaría Técnica del Millonario buscará nuevamente a Valentín Castellanos, figura del New York City FC. En el último mercado no hubo acuerdo con el equipo de la MLS, pero Enzo Francescoli y compañía volverán a la carga por él cuando se abra el libro de pases.

Otro de los apuntados, el cual generó ilusión en Núñez, es ni más ni menos que Lucas Alario. El "Pipa" tiene un pie y medio afuera del Bayer Leverkusen, quien lo metió en la lista de transferibles para el verano europeo, y su salida se resolvería abonando la cláusula de rescisión que ronda los 6 millones de euros, un dinero que el Millo puede pagar por un atacante de absoluta categoría.

A prori parecía ser una disputa entre el propio River para elegir al atacante por el cual hará una gran inversión económica. No obstante, Juan Cortese confirmó en TyC Sports que La Banda irá por "uno o dos" delanteros en el próximo mercado de pases, por lo que no se descarta que pueda llegar una dupla de jerarquía para disputar la fase final de la Copa Libertadores. El gasto será grande, pero los resultados pueden ser aún mayores.

Otra de las variantes habita en el fútbol argentino. El Millonario podría buscar una segunda punta de ataque en Defensa y Justicia, ya que el uruguayo Miguel Merentiel está en la órbita del club de Núñez y su desempeño en la presente Copa de la Liga Profesional justifica el seguimiento que le está haciendo River desde hace algunos meses. ¿Será el acompañante para un 9 de nivel europeo?