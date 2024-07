La prestigiosa revista inglesa Four Four Two siempre fue una referencia tanto europea como mundial a la hora de elaborar rankings sobre diferentes tópicos dentro del fútbol, desde clubes hasta jugadores e incluso camisetas. En esta oportunidad, la lista abarca a los equipos más grandes de Sudamérica según el criterio periodístico de este medio.

“Sudamérica es el hogar de muchos de los mejores jugadores de todos los tiempos, de aficionados apasionados y de clubes históricos”, dice el artículo de la revista. Los encargados de elaborar el ranking tomaron en cuenta la cantidad de títulos, el sostén en el tiempo y la popularidad de cada club en sus respectivas ligas, dejando una lista de 33 equipos ordenados por grandeza.

Según Four Four Two, “Boca Juniors es el club de fútbol más grande y popular de Argentina” y lo puso en la cima de la tabla como el más grande de Sudamérica. “Hogar del gran Diego Maradona durante un corto período a principios de la década de 1980 y nuevamente al final de su carrera, Boca ha ganado más de 70 títulos, incluidas seis coronas de la Copa Libertadores”, fundamentó la revista.

Boca es más grande que River según la revista Four Four Two.

En el segundo lugar aparece River, denominado como “el segundo club más popular de Argentina después de su acérrimo rival, Boca Juniors, y el más exitoso en términos de títulos nacionales”. Además de repasar los trofeos en la Copa Libertadores, la revista también destaca al Monumental como “el estadio más grande de Sudamérica después de que el Maracaná de Río fuera remodelado” y ponderó a leyendas del fútbol como Alfredo Di Stefano, Omar Sívori, Daniel Passarella y Enzo Francescoli.

A partir del tercer puesto llegan los clubes de Brasil: según Four Four Two, Flamengo es el tercer equipo más grande de Sudamérica y su rival, Corinthians, lo sigue en la cuarta posición. Después de São Paulo (5°), Palmeiras (6°) y Santos (7°) vuelve a aparecer un gigante argentino, Independiente (8°). El top-10 lo cierran Peñarol (9°) y Nacional (10°).

Otro de los debates que “termina” esta revista es el de los famosos cinco grandes del fútbol argentino, ubicando a Boca por encima de River, Independiente sobre Racing y San Lorenzo como el quinto en la lista. Además, el medio inglés puso a Newell’s sobre Rosario Central y estos dos arriba de Vélez.

El ranking completo de los clubes más grandes de Sudamérica

Según la revista Four Four Two, estos son los 33 equipos más grandes de Sudamérica: