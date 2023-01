Esta noche, con transmisión de Star+, River enfrentará a Monterrey en lo que será el segundo amistoso de pretemporada y la primera presentación del equipo en 2023. Martín Demichelis pondrá lo mejor que tiene a disposición (hay varios tocados), pero el equipo mexicano es un verdadero misterio. Una de las incógnitas es Rogelio Funes Mori.

Rayados tuvo acción el domingo pasado en lo que fue derrota ante Chivas por la primera fecha de la Liga MX. Allí, el delantero surgido en el semillero riverplatense terminó con una molestia en el tobillo y eso lo puso en duda para este martes. En las últimas horas, el argentino naturalizado mexicano subió una imagen para mostrar cómo está esa lesión.

"El pata de elefante", escribió entre risas Rogelio, rematando con un "gajes del oficio". Su tobillo no solo se ve hinchado, también tiene un importante hematoma en la zona. Teniendo en cuenta que Monterrey está en plena competencia, parece difícil verlo esta noche en el Q2 Stadium. En todos estos años, el Melli nunca enfrentó al club que lo vio nacer... ¿Dejará pasar esta chance?

+ Funes Mori, señalado por los hinchas de Monterrey

La relación entre el delantero y los hinchas mexicanos no pasa por su mejor momento. El goleador histórico del club no viene mostrando su nivel más alto y las lesiones se hacen cada vez más recurrentes. Cuando se retiró del campo de juego el pasado domingo, se fue reprobado. "No escuché nada. Si hubo abucheos se me hace un poco injusto, porque es el primer partido", declaró después.