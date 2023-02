La novela del mercado de pases parece sumar un capitulo más, luego de que Boca le haga una última oferta a Huracán por Lucas Merolla, que es de 1,2 millones de dólares, teniendo ya un acuerdo con el jugador por su contrato, para que firme por 4 años. Además, el Flaco rechazó la oferta del Riga F.C, y los dirigentes del club de Parque Patricios una de Al-Wasl de Emiratos Árabes.

Mientras que Huracán tiene la pelota para decidir que hacer con el defensor, cuyo contrato finaliza en junio de este año y hoy no fue tenido en cuenta para el partido ante Yupanqui por los 32avos de final de la Copa Argentina, aunque según confirma Dabove es por una rotación, apareció River para meterse en el camino e intentar llevarse al defensor.

Acorde a lo que informa el periodista Maxi Grillo, de TNT Sports, "desde el entorno de Merolla nos mencionaban es que por ahora ni Boca ni River se acercan a lo que pretende Huracán, están bastante lejos", afirmando que River ofertó entre 1,1M y 1,2M de dólares por el defensor, mientras que el Globo pretende 1,5M de dólares.

Además, agrega que no nota entusiasmada a la dirigencia de River como para estirarse un poco más de aquí al cierre del mercado de pases, que es mañana a las 20.00, por lo que si Huracán no cede, el jugador no va a llegar al Millonario.