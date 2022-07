Driussi reveló el insólito motivo por el que no volvió a River: "Estaba el OK"

Una de las primeras promesas que hizo Jorge Brito desde que asumió como presidente de River fue en relación a la vuelta de jugadores que se marcharon de Núñez en el último tiempo y la posibilidad de repatriarlos, tal como sucedió en este 2022 con Juanfer Quintero, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez. Sin embargo, otros intentos no prosperaron tanto, como el más reciente por Lucas Alario.

Otro de los regresos más discutidos entre los hinchas del Millonario es el de Sebastián Driussi. El delantero siempre dejó clara su intención de pegar la vuelta al Monumental, pero con el paso del tiempo se le fue reprochando el incumplimiento de la promesa. En ese contexto, el actual delantero del Austin FC reveló una anécdota insólita sobre la última vez que estuvo cerca de ponerse una vez más la banda roja.

En enero de 2020, River se contactó con Driussi para incorporarlo al plantel de Marcelo Gallardo y así lo reveló el jugador en diálogo con Lautaro Del Campo vía Twitch. "Yo estaba en Dubai, de pretemporada con el Zenit, y me llama mi representante diciéndome que estaba la posibilidad de volver a River. ¿Sabes cómo estaba yo?", comenzó a relatar.

"En Rusia no estaba jugando mucho, ni siquiera en mi posición, y quería volver. Cuando me llamó mi representante estaba saltando, hasta llamé a mi viejo, pero resulta que Malcom se lesiona y el jugador que iba a venir por él lo compró el Porto, un tal Pepe. Ahí me dijeron que no me iban a dejar ir porque no tenían reemplazante y la ventana de pases cerraba. No lo podía creer", contó Driussi por primera vez ante una cámara. El hincha del Millonario debe haber reaccionado igual que el atacante.

"El Zenit había dado el OK y todo, yo estaba apunto de volver", volvió a recalcar el futbolista que luego aclaró lo que sucedió tras su salida del fútbol ruso. "Después me compró el club en donde estoy ahora. No quedé libre como dice la gente. Si yo me quedaba libre con el pase en la mano, lo primero que hacía era volver a River", afirmó. Una situación totalmente desafortunada.