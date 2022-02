River quiere ir por todo en el 2022 y el mercado de pases de verano dejó clara esta postura al concretarse 7 arribos al Millonario y casi ninguna baja de peso. Como pérdidas más importantes se destaca la de Leonardo Ponzio, quien se retiró profesionalmente para jugar en el Williams Kemmis de la liga santafecina; y junto a ésta, otra sentida baja fue la de Jorge Carrascal, de quien en las últimas horas se conoció su partida al CSKA de Moscú.

Justamente con la salida del colombiano, al haber sido sobre las horas finales al cierre del mercado de pases, a River se le abrió la posibilidad de incorporar un reemplazante para "Chiche" hasta el 19 de febrero. Y si bien el conjunto de Núñez tuvo arribos tales como Juanfer Quintero, Esequiel Barco, Tomás Pochettino, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Elías Gómez y Andrés Herrera; en este atardecer de jueves Marcelo Gallardo afirmó en conferencia de prensa que con esta alternativa de tener más días en el mercado, buscarán un octavo jugador.

Hace unos días se analizaba que el Millonario quería sumar un delantero más, y la salida de Carrascal cayó como anillo al dedo para aquello. Por eso, cuando le preguntaron al "Muñeco" sobre esto, él fue claro: "Estamos resolviendo esta posibilidad que se le presenta a Jorge (Carrascal). En base a eso, estuvimos hablando de algunas posibilidades, abiertos a tener la chance de, si se va un jugador, traer otro. No voy a traer por traer, pero si tenemos una buena posibilidad, vamos a evaluarla". Así, confirmó que seguirán sondeando el mercado, pero esto no fue todo aquí, sino que incluso dejó entrever que uno de los jugadores que interesan es Valentín Castellanos.

En este aspecto, el DT fue consultado sobre el interés por el mendocino del New York City y no esquivó a la hora de responder: "Tenemos dos o tres alternativas muy puntuales. Él está dentro de esas alternativas. No es nada fácil. Ninguna situación ha sido fácil", pero luego trajo calma y amplió que si no se da ninguna de las tres que chances que tienen en carpeta, se retirarán sin esa octava incorporación. De esta forma, quedó claro que "Taty" está en los planes de Gallardo pero no será fácil su arribo. ¿Los otros nombres? No los afirmó, pero los rumores indican que uno de ellos sería el uruguayo Brian Ocampo.