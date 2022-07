El mercado de pases de River fue más que movido pero, así y todo no tuvo su cierre. Esto se debe a que el Millonario aún pretende sumar un volante de contención o un defensor para la zaga central. Sin embargo, esto no será el último movimiento del libro de pases que en Núñez planean debido a que, de manera sorpresiva, se está por confirmar la salida de un futbolista que supo ser clave para el conjunto de Marcelo Gallardo pero, en el último tiempo su rendimiento no fue el mejor y perdió mucho terreno.

En concreto, hablamos de Braian Romero. El delantero fue titular en los duelos de ida y vuelta contra Vélez en los octavos de final de la Copa Libertadores donde River quedó eliminado a manos del Fortín y allí el delantero ex Defensa y Justicia e Independiente no tuvo sus noches ideales, desperdiciando grandes oportunidades para el Millonario.

Luego de las llegadas de Miguel Borja y Lucas Beltrán, más la recuperación de Matías Suárez y la nueva formación que planea Gallardo con un solo delantero de punta, Braian Romero quedaba muy relegado en el equipo millonario y por eso, además de su flojo presente y una oferta desde el exterior, en River están a punto de concretar de manera sorpresiva la salida del nacido en San Isidro rumbo a Brasil.

El Inter de Porto Alegre fue el equipo que se acercó para intentar adquirir a Romero, conjunto que se sabía que estaba en la búsqueda de un atacante por el interés de futbolistas como Darío Benedetto o Nahuel Bustos, quienes rechazaron la propuesta de arribar al club carioca, no así como River ante el interés del ex Defensa.

Según contaron periodistas allegados al Mundo River, la salida de Braian Romero rumbo al Inter es un hecho, y este se dará mediante un traspaso por el 50% del pase (River posee el 80% y Defensa el 20% restante). No trascendió aún el monto de la operación, pero en las próximas horas se ultimarán detalles para concretarse la operación, ya que según pudo averiguar Bolavip, de no mediar ningún inconveniente, esto se hará realidad en breve. Sorpresa absoluta-