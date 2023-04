Tras el triunfo por Copa, el once que planifica Demichelis para recibir a Independiente

Este miércoles, en el Estadio Monumental de Núñez se vivieron momentos de mucho dramatismo y también de una gran emoción. Es que, al cabo de un partido accidentado pero bien jugado por River Plate, el Millonario se hizo con una importante victoria por 4-2 sobre Sporting Cristal para sumar sus primeros puntos en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América.

De todos modos, una vez más, el equipo conducido por Martín Demichelis no tendrá demasiado tiempo para descansar puesto que el próximo domingo deberá presentarse por la decimotercera fecha de la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino. Será nada más ni nada menos que por el clásico ante Independiente, también en el Monumental.

Naturalmente, Demichelis y su cuerpo técnico ya comenzaron a trabajar con respecto al once que saldrá al campo de juego con el objetivo claro de mantener o extender todavía más la consdierable distancia que tiene con sus más inmediatos perseguidores. Cabe destacar que River le lleva seis unidades a San Lorenzo de Almagro, su escolta.

Los posibles once

Teniendo en cuenta que la próxima semana no habrá actividad correspondiente a la Copa Libertadores, Demichelis sabe que no hay una gran necesidad de apostar por la rotación como sí hizo en la fecha pasada frente a Newell's Old Boys de Rosario. Por ello, la modificación que más se vislumbra tiene que ver con lo táctico.

En definitiva, Salomón Rondón volvió a quedar en deuda y hay grandes chances de que Rodrigo Aliendro ingrese por él. Si eso sucede, los once ante Independiente serían: Franco Armani; Milton Casco, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Ignacio Fernández, Esequiel Barco; Lucas Beltrán.