A pesar de que Jorge Brito le dio varios refuerzos a River, para Marcelo Gallardo no está completo el plantel. Por eso mismo, el entrenador pretende que se sume un delantero más y, cuando menos se lo esperaba, el destino le dio una mano importantísima e impensada.

Con la confirmación de que Julián Álvarez se marchará a Manchester City en julio próximo, el Muñeco sabe que es primordial tener un nuevo atacante que pueda llegar en este mercado de pases y que comience la adaptación al Millonario, y si bien lo podría utilizar en este semestre, la idea es que pueda ser la principal figura en la segunda mitad del 2022.

Hace tiempo que Valentín Castellanos está en la órbita de River, e incluso lo confirmó el propio futbolista de New York City FC. Y después de que el libro de pases en Europa llegara a su fin, a los de Núñez se les abrió una puerta para poder incorporar al marplatense de 23 años.

Castellanos estaba en la órbita de Fiorentina, pero como los clubes del Viejo Continente ya no pueden incorporar, al Millonario solamente le quedó Internacional SC y Palmeiras como únicos competidores. A raíz de ello, Gallardo sabe que aún tiene grandes chances de que el delantero llegue a su plantel.

Hace algunas semanas, el jugador de New York City FC explicó, en diálogo con TyC Sports que "no depende solo de mí. Hablé con un colaborador de Gallardo y después lo pasé a mi representante. Me preguntaron si estaba interesado y obviamente dije que sí", sin embargo desde la directiva de River aún no hicieron un ofrecimiento formal al elenco estadounidense para llevárselo.

El Muñeco ya sabe que Brito y compañía deberán mover la principal ficha para lograr destrabar su llegada y que el Millo pueda obtener al tan ansiado reemplazante de Julián Álvarez. ¿Se dará antes de que cierre el período de fichajes en Argentina?