Sin duda alguna, Marcelo Gallardo confeccionó uno de los mejores mercados de pases para River. Sumó futbolistas en puestos debilitados, generó recambio y también competencia interna, ya que todos los jugadores saben que no tienen el puesto asegurado.

Lógicamente, los hinchas se preguntan qué pasó con Valentín Castellanos. El delantero de New York City FC estaba siendo apuntado para reemplazar a Julián Álvarez cuando se marche al Manchester City, pero no estuvo en la presentación, ya que todavía no se oficializó el traspaso. Y todo indica que, en este mercado de pases, no se realizará.

El Muñeco se refirió al arribo de los futbolistas que estuvieron presentes en el acto, además de la negociación por Andrés Herrera y explicó que "el presente nos entusiasma porque vienen jugadores importantes a un equipo que ya estaba consolidado. Queremos hacernos fuertes partido a partido, estoy muy contento con el plantel que conformamos".

Con la baja de Rollheiser, y mientras Matías Suárez se recupera, Gallardo solamente cuenta con Julián Álvarez, Braian Romero y Flabián Londoño Bedoya en el ataque, pero hay algo que está claro: no llegará Valentín Castellanos, como así tampoco ningún otro delantero.

"Estamos cerrando lo de Herrera que es un futbolista que veníamos negociando, se está cerrando en estas horas por eso no está acá, pero va bien encaminado. Y después, salvo que pase algo de último momento que nos haga romper la cabeza de nuevo se verá, pero estamos bastante bien, estamos contentos", sostuvo el entrenador más ganador de la historia de River. ¿Irán por un nuevo delantero a mitad de año?