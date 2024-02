El polémico penal que le cobraron a Deportivo Riestra por la Copa Argentina despertó indignación. La victoria del Malevo sobre Comunicaciones dio mucho que hablar y, teniendo en cuenta que el próximo domingo recibirá a River en su estadio, Martín Demichelis tocó el tema.

En la conferencia de prensa posterior al triunfo sobre Excursionistas, al técnico del Millonario le consultaron por lo sucedido con su inminente rival. Su primera respuesta fue contundente: “No me han escuchado hablar jamás de los árbitros, no trabajo contra ellos. Yo trabajo para mejorar el funcionamiento de nuestro River“.

Yendo a lo futbolístico, soltó: “Creo que hubo cambio de entrenador en Riestra y seguramente ha analizado y visto incluso el partido de hoy. Probablemente sirva poco desde lo estratégico. Nosotros vamos a priorizar nuestro andar e intentar sostener lo que hicimos en el primer tiempo con Vélez. Por ahí es el camino”.

El Ogro Fabbiani, nuevo DT de Riestra

Poco importó la victoria del Blanquinegro en la Copa Argentina, porque las autoridades del club llegaron a un acuerdo con Matías Módolo deje de ser el entrenador. Pocas horas después, el club oficializó el regreso de Cristian Fabbiani, que debutará este domingo ante River.

El Ogro, que ya dirigió al Malevo en la temporada 2022/23, firmó su contrato hasta diciembre de 2024 y tendrá su primera experiencia en Primera División. En su paso previo por la institución obtuvo 11 triunfos, 11 igualdades y 8 caídas, sacando el 48.89% de los puntos.

¿Cuándo se juega Deportivo Riestra vs. River?

Deportivo Riestra y River Plate se verán las caras el próximo domingo 11 de febrero a las 17 horas en el Estadio Guillermo Laza.

¿Quién será el árbitro de Riestra vs. River?

El encargado de impartir justicia este domingo en el Bajo Flores será Andrés Merlos. Desde Ezeiza, el VAR será manejado por Yael Falcón Pérez.