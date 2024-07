El empate de River contra Lanús me dejó una sensación agridulce porque lo podíamos haber ganado. Fuimos superiores, incluso en la tenencia, y me da la sensación que al equipo le faltó ese “9” que Martín Demichelis no quiso poner. Tranquilamente podría haber jugado Adam Bareiro un tiempo y Miguel Borja el otro.

La realidad es que pareciera que Demichelis hace todo mal. Yo los invito a subirse al barco, hay que dejarse de hinchar y apoyar de cara a la primera final contra Talleres por Copa Libertadores. Vamos a tener fe e ir para adelante, tenemos que ganar.

Ah, y casi me olvido de mencionar a Fernando Rapallini, viejo lobo… Clara mano de Abel Luciatti adentro del área de River, no fue con la mano de apoyo. Oh casualidad, el VAR justo no andaba en ese momento y no hubo penal. Cosas raras que pasa en la liga de los campeones del mundo.

Repito, ya está. Vamos a apoyar, este es el equipo que tenemos y el cuerpo técnico que nos toca, hay que dejar de criticar y ver hasta dónde llegamos en la Copa. Súbanse al barco y vamos a ver qué es lo que pasa.

¿Cuándo juegan River y Talleres por Copa Libertadores?

El partido de ida de la serie de octavos de final de CONMEBOL Libertadores 2024 entre Talleres y River comenzará el miércoles 14 de agosto en Córdoba, mientras que la vuelta en Núñez se jugará siete días más tarde, el 21 del mismo mes, para definir al equipo que pasará a cuartos.