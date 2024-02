El 2024 comenzó agitado en lo que respecta a la barra de River. En la previa del primer partido de local -ante Argentinos- se enfrentaron la oficial con la disidente y este último grupo -muy menor en número en comparación al otro- fue detenido luego de intentar emboscar al grupo oficial. Al día siguiente, los 30 barras recuperaron su libertad y desde entonces no volvieron a aparecer en las inmediaciones del Monumental.

El conflicto en la barra de River lleva años. El derecho de admisión es una herramienta que se utiliza para que gran parte de la barra no pueda ingresar al estadio, aunque eso no les imposibilita estar en las inmediaciones y eso es lo que hacen los miembros de la barra oficial. En Figueroa Alcorta y Pampa se junta un grupo grande y quienes no tienen derecho de admisión ingresan al Monumental, aunque lo hacen sin las banderas características.

Trompadas en la previa del duelo ante Banfield

El pasado domingo, River recibió a Banfield en el Monumental y la barra se juntó en Alcorta y Pampa. Allí hubo un enfrentamiento entre dos sectores de la barra oficial que no pasó a mayores. Los Borrachos del Tablón actualmente tienen a cuatro grupos importantes que conforman un único grupo: por un lado, está Hernán el Clon Taboada, quien fue uno de los protagonistas de la pelea. Del otro lado en el encontronazo estaban otros dos referentes: Ariel el Pato Calvici y Alejandro el Zapatero Flores. La cuarta pata es la facción de los hermanos Ferraras de Beccar, quienes no intercedieron en el conflicto.

Más policías para el Superclásico

La fiscal Celsa Ramírez abrió una investigación a partir de la pelea del pasado domingo, pese a que no hubo ninguna denuncia formal. Este conflicto hizo que se refuerce la seguridad de cara al Superclásico del próximo domingo: habrá 1500 policías para custodiar lo que suceda en el partido más convocante del año.