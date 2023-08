“Ahora sí tenemos que replantearnos cosas con los dirigentes. Tomaremos decisiones en los próximos días, pero con calma“. De esta manera, Martín Demichelis dejó en claro que el plantel de River tendrá modificaciones, principalmente por las salidas. Con los refuerzos (algunos que todavía ni debutaron), hay más de 35 futbolistas a disposición del entrenador. Hoy, con la Copa de la Liga como único objetivo, es mucho.

Por un lado están las ventas. Fiorentina parece estar decidido a buscar a Lucas Beltrán, ofertando un dinero cercano a la cláusula de rescisión. Algo similar sucede con Nicolás De La Cruz, buscado desde Qatar por una millonada. El club iba a intentar retenerlos para la copa, pero ahora la historia cambiar.

Después están los que perdieron mucha continuidad. Robert Rojas, Agustín Palavecino (ambos buscados por Vélez) y Santiago Simón jugaron poco aún con la doble competencia. Si a eso se le suma la llegada de Manuel Lanzini y Gonzalo Martínez, es probable que al menos dos de estos tres se vayan de Núñez. Elías Gómez y José Paradela pueden sumarse a esa lista.

Tampoco hay que olvidarse de los juveniles que deberán buscar rodaje a préstamo en otros clubes. Franco Alfonso se fue a Huracán y Tomás Castro Ponce a Atlético Tucumán. La otra salida que está por cerrarse es la de Manuel Guillén a Godoy Cruz, en una cesión por 18 meses.

Por último están los que Demichelis directamente no tiene en consideración. Agustín Fontana (no fue convocado en todo el año), Tomás Lecanda y Elías López deben buscarse club. Nahuel Gallardo, por su parte, volvió de Once Caldas y rescindiría su contrato.

El grupo de River en la Copa de la Liga Profesional 2023



# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF 1 Argentinos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Atl Tucuman 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0 5 Barracas Central 0 0 0 0 0 0 0 0 6 Colon 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Gimnasia (LP) 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Huracan 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0 11 River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Rosario Central 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Talleres (C) 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Velez 0 0 0 0 0 0 0 0

El próximo partido de River en la Copa de la Liga Profesional 2023

El equipo de Demichelis debutará en la Copa de la Liga jugando como visitante ante Argentinos Juniors, seguramente el domingo 20 de agosto en horario a confirmar.