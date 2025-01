Con la cabeza en River, Borja protagonizó un video viral: “Aquí se come plátano y yuca”

Los números no mienten: Miguel Ángel Borja jugó 50 partidos con la camiseta de River en el 2024, marcó 31 goles y brindó cuatro asistencias. Es cierto que su mejor registro goleador se dio en la primera mitad del año con Martín Demichelis y con la llegada de Marcelo Gallardo bajó su registro, además perdió la titularidad, aunque fue importante en algunos partidos del tramo final del año que le dieron al Millonario la clasificación a la Copa Libertadores 2025

Una vez que terminó la competencia oficial, Miguel Ángel Borja se marchó a Colombia para disfrutar de sus seres queridos en las fiestas. Fiel a su estilo, el atacante compartió contenido en sus redes sociales y se mostró comprometido entrenando para lo que viene, pero también hubo tiempo para el humor y, junto al influencer conocido como Murilloflow01 realizó un divertido video para Instagram que ya cosecha más de 57 mil me gusta.

En el mismo tiene un cruce con Murillo y todo termina con una frase en la que pone en valor su lugar de origen: “Estamos en Tierralta, vas a ver lo que te va a pasar ahorita. Eso es para que respete, estamos en Tierralta, aquí se come plátano y yuca”.

Borja, contento en River

Hace unos días, Miguel Borja dialogó con ESPN y contó cómo se siente en River y qué pretende para el futuro: “Quiero seguir en River por mucho tiempo. Creo que desde el primer día me hicieron sentir como en casa, creo que es diferente, el mundo River es algo especial. Mi familia se siente a gusto en Argentina y creo que lo lindo y lo especial es que cada día compites, cada día te exigen y eso me gusta, me encanta que me exijan para ser mejor cada día. En River he sido feliz, he tenido plenitud y creo que he hecho muchas cosas que me han ayudado para ser feliz y espero que sea así por mucho tiempo”.

“Creo que mi año fue positivo, esto es un deporte colectivo y cuando las cosas no salen en lo colectivo sientes que hace falta algo. Cuando las cosas salen en lo colectivo y vos como 9 no marcas goles, ahí es la autocrítica interna. Yo cuando tengo que reconocer que no anduve bien, lo reconozco, creo que de ahí parte el éxito de una persona, cuando es valiente para reconocer que no le fue bien o no le pudo aportar al equipo”, concluyó el colombiano.

El video viral de Miguel Ángel Borja