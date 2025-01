Hizo 62 goles en 2024, está tasado en 100 millones y podría ser el socio de Garnacho en Manchester United

Pese a los cortocircuitos que hay en Manchester United entre Rúben Amorim y Alejandro Garnacho, el delantero argentino no forma parte de la lista negra. Por lo tanto, se mantendrá en la institución inglesa, con la que buscará revertir el pésimo presente que tienen.

Luego de lo que fue la derrota en Old Trafford frente a Newcastle United por 2-0, donde se vio una flojísima actuación de los Red Devils, los hinchas hicieron la gran petición del recambio. Y es que en la actualidad ven muy complicado lo que pueda deparar de aquí al final de la Premier League.

Hoy en día, el equipo de Amorim posee 22 unidades sobre las 19 jornadas que se disputaron, y se encuentra en el decimocuarto lugar de la tabla. Incluso, a Ipswich Town (el último equipo que estaría descendiendo si el campeonato terminara hoy mismo) le lleva 7 puntos de ventaja. Y para encarrillar el tren, quiere que Garnacho tenga a un gran goleador como socio principal.

Viktor Gyökeres, el sueco que se encuentra en Sporting Lisboa, y quien brilló bajo la conducción del actual entrenador de Manchester United, es el principal apuntado para llegar en el vigente mercado de pases. Los 62 goles (y 17 asistencias) que marcó en 61 compromisos que afrontó durante 2024, lo posicionaron en el radar del elenco inglés. Pero para tenerlo tendrán que abrir la billetera.

Viktor Gyökeres, el goleador que quiere Manchester United.

Según reporta The Mirror, el elenco portugués tiene tasado a Gyökeres, con una cláusula de rescisión, en 100 millones de euros y son conscientes de que Amorim podría convencerlo para cambiar de rumbo. Por el momento, no hubo oferta alguna, pero además de tener que contactar al delantero, el estratega de los Red Devils deberá lograr que Jim Ratcliffe no escatime en la reconstrucción del plantel y desembolse la suma esperada por los Leões.

Contacto directo entre Barcelona y Gyökeres

Barcelona es uno de los firmes competidores que tiene Manchester United en la búsqueda de los goles de Viktor Gyökeres. Según avanzó el periódico portugués El Nacional, el propio presidente culé Joan Laporta inició conversaciones con el representante del jugador que, como punto más positivo, habrían derivado en que este rechace las propuestas de la Premier League inglesa.

