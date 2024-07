El fútbol argentino deja de contar contra uno de los arqueros más queridos de estos tiempos. Marcelo Barovero decidió colgar los guantes y ponerle punto final a su exitosa carrera. El ex-Vélez, River y de último paso por Banfield, deja la actividad profesional a sus 40 años.

El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, con una emotiva carta en donde hace mención a todos los equipos por los que pasó, incluyendo el Millonario. Cabe recordar que en Núñez ganó torneo local, CONMEBOL Libertadores, Sudamericana, entre otros títulos.

“A partir de ahora empezaré a transitar otro camino, ilusionado de lo que puede venir, porque aprendí que la vida es como un partido, por más que lo imagines de 1000 maneras diferentes siempre te traerá alguna historia nueva”, cierra el cordobés en su escrito.

La carta de despedida de Barovero

“El papá del arquero..” esas palabras del D.T. Ángel Rizzuto sigo sintiéndolas como si fuese hoy y no aquella tardecita de otoño de 1998 cuando estaba probándome y siendo elegido por Atlético Rafaela sin imaginar que comenzaba este inolvidable camino que hoy decido poner FINAL.

Pasaron muchos años… el fútbol me fue colocando en lugares únicos, impensados y con la fortuna de dejar alegrías inolvidables para los hinchas de cada club (siempre junto a lo más valiosos, mis compañeros). Me diste mucho más de lo soñado, jamás diré que esto fue un sacrificio solo era esforzarme para hacer el trabajo como se debe. Me vieron jugar mis abuelos, mis padres y mis hijos. No puedo pedir más.

Gracias a todos los que me acompañaron, guiaron y me hicieron crecer.

También a ti Sol, que me diste cada día la tranquilidad de marcharme sabiendo que ibas a cuidar de nuestros hijos y tuviste la valentía de transformar cada casa en un hogar sin importar el lugar.

A partir de ahora empezaré a transitar otro camino, ilusionado de lo que puede venir, porque aprendí que la vida es como un partido, por más que lo imagines de 1000 maneras diferentes siempre te traerá alguna historia nueva.

Gracias Pachuca, Huracán, Atlético Rafaela, Vélez, River Plate, Necaxa, Rayados, Burgos FC, Atlético San Luis y Banfield.

El mensaje de los ex-River para Barovero

Varios ex-River se encargaron de agradecerle a Trapito por su fútbol. Uno de ellos fue Fernando Cavenaghi: “Crack Chelo querido, Lo mejor de lo mejor para esta nueva etapa, sos un enorme arquero. Crack total, pero aún más como persona. Hermoso haber compartido tan lindos momentos“.

“Que privilegio me dio el fútbol de conocerte. Tus valores, principios y humildad fueron siempre los mismos, eso es lo que siempre te caracterizó y lo transmitistes a tus compañeros“, soltó Gabriel Mercado.

El Pity Martínez, por su parte, escribió: “Se retira un grande de verdad!!! Gracias por todo Chelo querido, sos una gran persona y te deseo lo mejor“.

El mensaje de Milton Giménez

Entre las respuestas también apareció Milton Giménez, flamante refuerzo de Boca, que compartió el último año con Trapito en Banfield. “Un placer haber sido tu compañero, un gran ejemplo de persona y profesional. Lo mejor siempre Marce!!!!“, escribió el delantero.

Los números de Marcelo Barovero en River

El paso de Trapito por el Millonario duró 167 partidos, siendo la camiseta que más veces vistió a lo largo de su carrera. En ese tiempo, le marcaron 145 goles y tuvo 74 vallas invictas.